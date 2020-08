13 nuovi contagi ad Arzachena e 40 persone in isolamento: “Sono tutti turisti, ora rispettiamo le regole”

13 nuovi contagi ad Arzachena e 40 persone in isolamento: i dati aggiornati a oggi e appena comunicati dal sindaco Roberto Ragnedda sono quelli ufficiali dell’Ats. I sanitari si stanno prendendo cura di loro, fornendo la massima assistenza. “Questi dati ci dicono che bisogna essere prudenti, rispettare le solite regole e soprattutto non far finta di niente – spiega il primo cittadino Roberto Ragnedda – la situazione è sotto controllo e non bisogna fare allarmismi, si può continuare a fare turismo ma con intelligenza, rispettando le regole”. Sono in tutto 19 i casi, con quelli di oggi, registrati nel comune sardo.