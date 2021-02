La crisi di governo con il premier incaricato Mario Draghi in dirittura d’arrivo sulla formazione del governo, i tre femminicidi in poche ore, il punto sulla pandemia e il gelo siberiano in arrivo sono gli argomenti di cui parleremo stasera alle 19,15 e alle 23,30 a Italia Live, il nuovo spazio di informazione e approfondimento giornalistico di Radio Casteddu curato da Sara Panarelli, giornalista professionista, corrispondente dalla Sardegna per l’agenzia di stampa nazionale LaPresse.

Per quanto riguarda la nostra isola, vi aggiorneremo sul bollettino dei contagi, sulle riaperture di negozi e ristoranti, sulla brutta storia di Arzachena dove un clochard è morto qualche giorno aver subito un brutale pestaggio da una baby gang. State con noi su Radio Casteddu, la prima web radio all news della Sardegna. Italia Live va in onda ogni giorno anche nella prima edizione alle 14,30 e alle 17,30, quindici minuti per un panorama completo ed esclusivo sulle notizie nazionali e regionali.