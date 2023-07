Tragedia nel mare di Porto Alabe a Tresnuraghes, muore annegata una bambina di 10 anni

Si sono tuffate nonostante le condizioni proibitive del mare con onde alte e forte vento, ma il desiderio di un bagno in mare nell’ennesima, torrida giornata d’estate in Sardegna si è trasformata in tragedia. Una bambina di 10 anni è morta, non è più riuscita a tornare a riva dopo aver preso il largo, nel mare di Porto Alabe, a Tresnuraghes nell’Oristanese. Ricoverata in ospedale con una sindrome da annegamento la sorella di 15 anni, mentre sembra non aver subito nessuna conseguenza l’altra sorella, 17 anni, comunque visitata in ospedale. Sul posto il 118 e la Capitaneria di Porto. Sotto choc la famiglia e i presenti in spiaggia, che hanno visto morire la piccola sotto i loro occhi.