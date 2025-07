Amatissimo e seguitissimo sui social, la sua passione è stata il suo dramma. Se ne è andato a 48 anni dopo una caduta dalla bici ia Vallelunga, in Val Gardena, il biker estremo ed influencer Andreas Tonelli. Il 48enne è caduto ieri pomeriggio per circa 200 metri mentre affrontava l’ennesima sfida lungo un difficile sentiero. A dare l’allarme un caro amico di Tonelli. Per le ricerche si sono subito mobilitati gli uomini del Soccorso Alpino e l’elicottero dell’Aiut Alpin. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Selva di Val Gardena, i carabinieri e il servizio di sostegno psicologico d’emergenza. Poi, stanotte attorno all’una la tragica scoperta del. corpo in un canalone, che è stato recuperato soltanto questa mattina a causa del punto impervio in cui si trovava e il maltempo. Tonelli mostrava ai sui oltre 120 mila follower la sua dedizione, il suo sorriso, la sua scelta di vita che lo rendeva felice: il 48enne aveva infatti lasciato il suo lavoro d’ufficio per diventare a tutti gli effetti guida ciclistica, riuscendo a trasmettere in ogni foto e video tutto l’amore per quello che era diventata la sua professione.