Tragedia a Parma, operaio di origini sarde muore schiacciato da un escavatore

Un operaio di origini sarde di 31 anni è morto in seguito alle ferite riportate durante un incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata in provincia di Parma: l’uomo è rimasto schiacciato tra un escavatore e un muretto. Come riportano i quotidiani locali, il 31enne è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale, ma dopo qualche ora è morto. Troppo gravi, purtroppo, le ferite riportate. Sul caso è stata aperta un’indagine da parte dei carabinieri.