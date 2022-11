Tragedia a Capoterra, scontro frontale tra un’auto e un camion: morta una donna

Tragedia a Capoterra: scontro frontale tra un’auto e un camion: perde la vita una donna.

Il sinistro è avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 91 che è stata interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia, per permettere ai soccorritori di operare e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi di legge.

La dinamica non è ancora chiara, sembrerebbe che la vettura, con a bordo due donne, si sia scontrata con un camion. Per una delle due, purtroppo, non c’è stato niente da fare: è spirata poco dopo l’impatto. L’altra, è stata trasportata in ospedale.

