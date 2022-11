Incidente mortale sulla strada provinciale, Capoterra piange Giovanna Contini: ferita la figlia

Capoterra – Sotto shock dopo l’ennesimo incidente: questa volta il sinistro ha avuto un risvolto drammatico, a perdere la vita sul colpo è stata Giovanna Contini, 90 anni. Era a bordo dell’auto con la figlia, 60 anni, che, per cause ancora imprecisate, si è scontrata con un camion lungo la strada provinciale 91.

La donna che era alla guida è stata trasportata al Brotzu, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine che stanno ancora effettuato i rilievi di legge per stabilire esattamente la dinamica dell’incidente, ma pare che all’origine di tutto vi sia una manciata precedenza.

Una strada maledetta, segnalata già da tempo dai residenti della zona a causa dei numerosi lavori in corso che ostacolerebbero la prudente circolazione.

“Mi auguro che i lavori terminino presto – spiega il sindaco Beniamino Garau – perché solo dopo avremo le strade in sicurezza.

Una disgrazia”. Il primo cittadino aggiunge che sarà premura dell’amministrazione chiedere un incontro con l’ente che sta effettuando i lavori.

“Tutto quel tratto che collega la Maddalena al centro storico è coinvolto in una serie di opere pubbliche – spiega il consigliere Silvano Corda – ci sono i lavori sulla nuova 195 dove sono presenti degli incroci a raso dai quali escono i mezzi pesanti. C’è una pericolosità, legata al rischio incidente, molto elevata”.

Dall’alba sino alla notte, quindi, manca la sicurezza per gli automobilisti: “l’Anas dovrebbe mettere in sicurezza il territorio con una segnaletica opportuna e l’amministrazione comunale di Capoterra dovrebbe essere più sensibile, dovrebbe aprire un tavolo con l’Anas non solo per quello che è successo oggi ma anche per quanto riguarda San Girolamo. A riguardo, il sindaco non si è attivato per garantire la sicurezza non solo per gli automobilisti bensì per i pedoni”.

Una tematica da prendere molto seriamente, insomma, “sono molto dispiaciuto per la vittima, sia come cittadino che come amministratore, sono cose che non dovrebbero accadere in quanto la sicurezza stradale è fondamentale.

Questa inoltre è un’arteria che collega varie lottizzazioni e quindi ha un flusso elevato di traffico”.