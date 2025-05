Sembrerebbe confermato che sia stato un malore a portare via Salvatorina Mura, 69 anni. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di corso Vittorio Emanuele a Bosa. A dare l’allarme i vicini, che non la vedevano ormai da alcuni giorni.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine, una volta in casa, hanno fatto la tragica scoperta. Dai primi accertamenti non ci sarebbero segni di violenza e la donna sarebbe deceduta per cause naturali.