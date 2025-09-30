La serratura è stata manomessa, forzata da una o più persone che hanno tentato di impossessarsi di un appartamento in un palazzo situato nella periferia del paese. Al momento il proprietario non era in casa. Da quanto si apprende sono prima intervenuti i carabinieri, poi due squadre dei vigili del fuoco e sul posto si sono presentati anche gli operatori del Comune. I vicini di casa hanno seguito le operazioni delle forze preposte, messe in atto per verificare se all’interno dell’appartamento si trovassero una o più persone.