Sempre durante la notte, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 50 anni, residente a Selargius, fermato alla guida di un’auto in via degli Astri. Il controllo etilometrico ha evidenziato un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite massimo consentito dal Codice della Strada, confermando lo stato di ebbrezza. La patente di guida è stata ritirata e l’Autorità Giudiziaria è stata informata.