Super vento in arrivo a Cagliari con onde altissime, lunedì chiudono tutti i parchi e i cimiteri

Domani, lunedì 4 marzo 2024, resteranno chiusi per tutta la giornata i parchi e i cimiteri cittadini a causa del forte vento previsto. Il provvedimento è stato adottato per salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica considerato il Bollettino di Condizioni Meteorologiche Avverse diramato dalla Protezione Civile regionale.

Condizioni meteorologiche avverse per vento e mareggiate per tutta la giornata di lunedì 4 marzo 2024. Il Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Regione Sardegna ha diramato un Avviso di Condizioni Meteorologiche avverse per vento e mareggiate, che sarà in vigore dalle 00,00 alle 24,00 di lunedì 4 marzo 2024.