Domani, venerdì 8 agosto, il Centro Commerciale Naturale “La Via del Mare” celebra la quarta serata della Summer Is Back, un appuntamento ormai atteso che trasforma ogni venerdì viale Colombo in un salotto a cielo aperto tra musica, arte, cibo, animazione e solidarietà.

La serata di domani, venerdì 8 agosto, segna la chiusura ufficiale del concorso “Urban Evolution”, lanciato in occasione della Street Art Week conclusasi lo scorso 13 luglio. Durante la serata, verranno consegnati tre premi in denaro ai vincitori selezionati tra i nove artisti che hanno trasformato i coprimastelli della Via del Mare in opere d’arte urbana permanenti. Alla cerimonia di premiazione sarà presente anche l’assessora alle Attività produttive del Comune di Quartu Sant’Elena, Rossana Perra.

La serata rappresenta anche il momento conclusivo del progetto artistico-solidale “NON IN NOSTRO NOME” avviato con la stessa Street Art Week e dedicato alla ricostruzione dell’ospedale di Gaza. Durante l’evento interverrà anche Mariangela Pedditzi, dell’Associazione Sardegna Palestina, alle sue spalle sarà presente il “Wall Of Gaza”, un banner di circa 30 metri dove nel corso della Street Art Week cittadini e turisti hanno potuto lasciare un messaggio per la Palestina creando un’opera collettiva. Le opere realizzate per sostenere l’Associazione Sardegna-Palestina nella raccolta fondi per l’ospedale Al Awda a Gaza rimangono acquistabili sul sito www.officinamash.shop.

Il programma musicale di questa settimana abbraccia i ritmi del jazz e propone un palinsesto ricco e diffuso lungo tutta la Via: da Antares, dalle 21 alle 23, ci sarà il Nues Duo. Da Kremet, dalle 22 alle 24, Antonio Floris Guitar Solo.

Malz dalle 21 alle 23 ospiterà Alice Marras & Mauro Laconi. Mentre da Girò, in Piazza del Mare, ci sarà R.O.G.L.I.O.

Al Millenium Q, dalle 21 alle 23 Jogos con Chiara Effe.

A completare l’atmosfera, anche per questo venerdì, l’iniziativa in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier (FIS): in questa serata, protagonista sarà la Cantina Trexenta, che offrirà un calice di vino in omaggio per ogni acquisto sopra i 10 euro nei locali della via. Una promozione valida ogni venerdì, con cantine diverse che si alternano settimanalmente.

Grande attenzione anche al divertimento dei bambini, con animazione dedicata a cura di Seconda Stella, dalle 19:30 alle 21, che questa settimana porta in scena il Bubble Party. L’iniziativa, che ha già visto la partecipazione di oltre 90 famiglie nella precedente serata, prevede premi settimanali offerti da Mastro Geppetto.

“La piazza ha subito una significativa trasformazione”, dichiara Luca Stocchino, presidente del Ccn La Via del Mare, “da luogo di passaggio a spazio di aggregazione, vissuto da centinaia di persone ogni settimana. Le migliorie estetiche, la nuova illuminazione e l’arte urbana ci hanno permesso di creare un’esperienza che mette insieme cultura, intrattenimento e promozione del territorio. La risposta dei cittadini ci conferma che siamo sulla strada giusta”.

Dopo la serata dell’8 agosto, la Summer Is Back si prenderà una pausa in occasione del Ferragosto. Gli eventi riprenderanno venerdì 22 agosto, con una nuova serata all’insegna del blues, che inaugurerà la seconda parte del calendario estivo, proseguendo con l’alternanza settimanale di generi musicali.