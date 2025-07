“Le celebrazioni iniziano alle 21, con esplosioni degne del capodanno cinese, e proseguono fino all’alba tra versi animaleschi che farebbero arrossire perfino un branco di scimmie in calore”.

Descrive così una residente il fenomeno che da tempo preoccupa la cittadina che deve fare i conti con chi ha sempre voglia di fare festa: “Ieri sera alle 21:20 lo spettacolo dei fuochi d’artificio è partito allegramente dallo sterrato adiacente alle case, abbiamo raggiunto ormai livelli veramente inauditi di maleducazione e idiozia”.

“Non si tratta solo di silenzio, qui stanno allestendo quotidianamente spettacoli pirotecnici sulle sterpaglie a ridosso dei palazzi” spiegano alcuni residenti. La questione è seria, quindi, non si parla tanto del quiete vivere violato, bensì di situazioni di reale pericolo: basterebbe infatti una scintilla per scatenare un rogo. Una delle location predilette dai festaioli è via Segni: “È uno spettacolo quotidiano, ormai. Un concerto di miseria umana che nessuno ha chiesto, ma che tutti, nostro malgrado, dobbiamo ascoltare”.