Problematica già presa in carico dalle istituzioni locali e dalla Città Metropolitana di Cagliari, ma il consigliere Mudu non arretra e rincara la dose: “La sicurezza non si garantisce con i post, ma con atti concreti e tempestivi”.

Un esposto al Prefetto per segnalare la situazione della provinciale dopo il passaggio di Terna per i cavi destinati al progetto del Tyrrhenian Link: questo è quanto ha fatto Gianluca Mudu, https://www.castedduonline.it/maracalagonis-provinciale-deturpata-dopo-gli-scavi-per-il-tyrrhenian-link-gravi-pericoli-per-gli-automobilisti/?swcfpc=1&fbclid=IwQ0xDSwMWeLVjbGNrAxZ4rGV4dG4DYWVtAjExAAEe4yStGoLYV1oMYoxpV2DkSttynGzVPElML6Y4zWXRj9VElnrlKxq_5kURatw_aem_diQxg9F7SKHdeRxuCoOSKw e, puntuale, è arrivata la reolica e la spiegazione della sinsaca Francesca Fadda che spiega: “Nel mese luglio 2025 ho segnalato sul posto e telefonicamente al Responsabile Città metropolitana, in presenza alla ditta esecutrice dei lavori le precarie condizioni della strada. Nei primi giorni di Agosto abbiamo raggiunto i responabili della Ditta responsabile dei lavori in argomento, la quale aveva assicurato che prima dello stop imposto dalla Città Metropolitana di Cagliari, quale ente proprietario della strada, avrebbe ottemperato alla idonea sistemazione dei rapezzi interessati, mentre di fatto invece li hanno eseguiti solo in parte.

Infatti è evidente dall’8 agosto, blocco lavori imposto, hanno lasciato un tratto di circa 150 metri di strada sconnessa, ove posizionato un cartello da cantiere, di lavori in corso e dove sono più accentuate le depressioni e dossi sulla carreggiata.

Dopo lo stop imposto dall’ente proprietario della strada per il periodo estivo, ho raggiunto telefonicamente il dirigente della Città Metropolitana e ho richiesto ancora urgente riscontro alle segnalazione per via delle condizioni precarie di sicurezza di quel tratto di strada.

Il dirigente responsabile della Città Metropolitana, gentilmente mi ha risposto e ha immediatamente inviato comunicazione via pec alle ditte incaricate e mi ha anche fatto notare che i loro uffici nel periodo

dal 14 al 18 agosto erano chiusi così come anche i lavori sospesi, ad eccezione delle urgenze. Mi ha inoltre comunicato che in data 18 e 19 agosto ha disposto e inviato lettera diffida sia a Terna che alle ditte incaricate, per predisporre un sopralluogo congiunto e urgente per la definizione delle problematiche segnalate che si sono create non solo sulla sp. 15 ma pure nella sp 96 e 17.

Lo stesso dirigente mi ha riferito e assicurato che il sopralluogo è già stato fissato per lunedì 25 agosto alla presenza di personale della Città Metropolitana e delle ditte interessate onde predisporre i lavori inerenti la provinciale, le condizioni precarie delle strade segnalate e la intimazione a completare tutta la carreggiata da destra e sinistra successivamente alla fine dei lavori che vedrà una strada completamente rifatta a regola d’arte e quindi l’intero piano viabile sarà completamente asfaltato”.

La replica di Mudu: “Se la sp15 è ancora cantiere in essere, allora mancano cartelli, segnaletica gialla, delimitazioni obbligatorie, e questo è gravissimo; se invece il cantiere è chiuso, allora la strada è stata riconsegnata dissestata ai cittadini.

In entrambi i casi, chi amministra avrebbe dovuto alzare la voce, non limitarsi a telefonate e giustificazioni personali”.