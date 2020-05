Sos sciacalli a Monserrato: “Fingono di essere soccorritori e chiedono informazioni nelle case”

Scatta l’sos a Monserrato per alcuni sciacalli che, nelle ultime ore, vestiti (meglio, travestiti) da soccorritori, avrebbero bussato al campanello di un cittadino per chiedere informazioni varie. A lanciare l’allarme è l’associazione monserratina Avsm: “Ci viene segnalato che alcune persone con indosso una divisa rossa da soccorritore e maglietta bianca si sono presentate a casa di un cittadino Monserratino chiedendo informazioni varie. Teniamo a precisare che i volontari da noi incaricati di recarsi presso il domicilio dei cittadini segnalatici dai servizi sociali del Comune di Monserrato vengono anticipati da una telefonata che informa l’utente che riceverà una visita di un volontario per espletare i servizi richiesti”.

“Abbiamo segnalato alle autorità competenti il grave fatto accaduto e provvederemo a far perseguire legalmente chi, sfruttando la situazione di necessità e in particolare modo la grave criticità del momento cerchi di trarre vantaggi sopratutto economici con questi atti di sciacallaggio ai danni dei cittadini”.

FOTO: immagine simbolo da internet