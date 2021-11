SOS di Silvia per due gattini siamesi abbandonati in campagna: “Rischiano di morire”

Queste piccole creaturine sono nate in campagna e sono abbandonate a loro stesse. Hanno cibo, questo si, ma non hanno altro e tra poco con l’inverno rischiano di morire. Cerchiamo una super famiglia anche per loro, ovviamente anche separati. Dovrebbero essere un maschietto e una femminuccia siamesini, pelo corto bianco grigio e occhi azzurri, hanno circa 2 mesi e aspettano che qualcuno si innamori di loro e li porti via!

Se qualcuno è interessato all’adozione posso occuparmi io di prenderli e fare i primi trattamenti di sverminazione e antipulci.

Come sempre è richiesta la firma sul modulo di adozione e la sterilizzazione obbligatoria al 6 mese.

In regalo kit di alimentazione per cuccioli.

Adozione su cagliari e provincia

Info +39 339 808 0865