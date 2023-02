Sos da Bosa a Radio Zampetta Sarda: “Smarrito Piergianni, aiutatelo”

SOS DA BOSA, SMARRITO PIERGIANNI, LOCALITÀ TURAS.

Si chiama Piergianni è stato smarrito il 3 Febbraio a BOSA Marina, località Turas, lo stiamo cercando è molto importante per la nostra famiglia, soprattutto per mia madre. Ha il microchip, un collare nero, è molto affettuoso. Chiunque lo veda, può cercare di trattenerlo, mi può contattare al numero 3337238574. Ringrazio per la collaborazione.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove