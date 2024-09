Sos consultorio a Sestu, le mamme preoccupate lanciano una raccolta firme: “Non chiudete, trovate dei locali adatti a svolgere le attività”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sestu – Sos consultorio, mamme preoccupate lanciano una raccolta firme: “Non chiudete, trovate dei locali adatti a svolgere le attività”.

Un appello già raccolto da quasi 500 persone e indirizzato alla sindaca Paola Secci e alla Asl al fine di scongiurare gravi disagi a chi usufruisce del punto sanitario a rischio chiusura. “Parliamo come donne e come membri della nostra società. Non è facile nè possibile per noi donne fare a meno dei servizi del Consultorio, in particolare per quanto ci riguarda, nella delicata fase della gravidanza, di preparazione al parto e nel puerperio/post nascita, così come per le importantissime attività di screening. In questi tempi difficili per il nostro genere, una gestante lasciata sola, una madre lasciata sola, una donna lasciata sola è un danno non solo per lei stessa, ma anche per l’intera comunità. La continuità dei servizi offerti dal Consultorio di Sestu è fondamentale per molte donne. Chiediamo quindi che tutti i servizi del Consultorio di Sestu siano garantiti senza interruzioni presso altre sedi presenti all’interno del nostro comune”. Non solo: “Inoltre, ci preme sottolineare l’importanza del Corso Nascita, che si svolge il martedì dalle 9 alle 12, necessita di essere preservato, sia presso il Consultorio che in altre sedi individuate dal Comune. A tale proposito, è urgente individuare i locali adatti per garantire la continuità di questo servizio fondamentale”. La richiesta è quella di firmare la petizione “per sostenere la continuità dei servizi di sostegno indispensabili per le nostre donne e madri”.

https://chng.it/dHBTDdvggQ