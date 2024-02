Sos a Radio Zampetta Sarda: smarrito Romeo a Quartu in zona Margine Rosso

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, SMARRITO ROMEO A QUARTU IN VIA THARROS, MARGINE ROSSO.

Romeo si è allontanato da casa ( via Tharros, zona margine rosso- quartu)ieri 5 febbraio 2024, tutt’ora introvabile. È un gatto bianco e grigio, a pelo lungo, di circa 3 anni, castrato,dolcissimo anche con gli estranei.segni particolari: canino sinistro sporgente per pregressa frattura mandibolare, occhio sinistro non vedente, collare grigio e medaglietta rossa.Allego foto recentissime.

Se ne aveste notizie, vi pregherei di contattarmi

Vi ringrazio di cuore

Maria Elena 3516002520

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguire su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20.

Tutti i giovedì appuntamento con la Dott.ssa Roberta Demontis, esperta in animali esotici non convenzionali.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

Appartamento con il Dottor Simone Loi esperto in rettili e anfibi

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti