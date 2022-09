Sos a Radio Zampetta Sarda, smarrito Perseo: chi lo aiuta a tornare a casa?

SOS SMARRITO PERSEO

A CAGLIARI, QUARTIERE DEL SOLE.

Perseo è un gatto maschio castrato, generalmente sta sempre vicino casa, ma dal 6 mattina non si è più visto.

Smarrito in via Keplero, Quartiere Europeo, Cagliari

Chi dovesse vederlo per favore contatti il 3333388901

Grazie infinite

