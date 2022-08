Sos a Radio Zampetta Sarda per due gattini a Decimomannu

DECIMOMANNU:” SOS PER 2 GATTINI CHE CERCANO CASA”.

CHI LI ADOTTA?

I gattini sono nati il 14 aprile nel mio giardino a Decimomannu, da una mammina gatta presumibilmente abbandonata.

Non ho potuto voltare le spalle a questi musetti che avevano bisogno del mio aiuto!

I gattini sono due maschietti sanissimi (seguiti dalla veterinaria dal primo istante), dolcissimi e abituati alla lettiera.

Aiutatemi a trovare una famiglia che gli dia tanto amore e a donare un lieto fine alla loro storia..

potete contattarmi al 3456898897

