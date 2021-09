Sos a Radio Zampetta sarda: Nuvola aspetta ancora una famiglia, chi la adotta?

Nuvola e la sorellina Bianca, sono state trovate qualche giorno dopo un incendio, il fuoco ha bruciato la periferia della città e lei era incastrata in una rete metallica chissà da quanto tempo. In più aveva un forassaco dentro l’occhio che le faceva tanto male. Quando sono state prese, sono state male e necessitavano di terapie. Bianca, la sorella ha trovato una bella famiglia e Nuvola aspetta di trovare la sua famiglia. È dolcissima e bellissima. Ha tre mesi, futura taglia media circa 25 kg. Si trova in Sardegna, ma per buona adozione raggiunge il Nord Italia. Tel 3495948666

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.