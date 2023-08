Sos a Radio Zampetta Sarda, Margherita cerca casa

ABBANDONATA IN UNA COLONIA A CAGLIARI LA DOLCISSIMA MARGHERITA VIVE IN UN ANGOLO, CERCA ADOZIONE.

Ennesimo SOS A Radio zampetta sarda per Margherita vittima di abbandono.

Margherita viveva sicuramente in casa, non è abituata a stare fuori. È stata abbandonata in colonia e non riesce ad adattarsi alla vita in libertà. Non è un cucciolo ed è una “comune” tigrata ma ha bisogno di trovare adozione. Oggi è stata sterilizzata. Se non trova adozione verrà rimessa in libertà. Cerco qualcuno che ami veramente gli animali e la adotti a prescindere dalla sua età stimata di circa 1 anno e dal suo manto che è comunque bellissimo.

Per info 3496342352