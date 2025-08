Viene definita così la situazione presente nella località di mare che è stata presa in carico dai consiglieri di opposizione, i quali hanno presentato una interpellanza al fine di chiedere un intervento immediato da parte delle istituzioni.

“L’area adiacente alla presunta isola ecologica sita in via Perda Arrubia, frazione di Solanas, si trova in uno stato di grave degrado ambientale e potenziale pericolo” spiegano Walter Zucca e Roberta Simoni.

“La situazione è resa ancora più pericolosa dal fatto che le altre due isole ecologiche create per sopperire alle difficoltà di transito dei mezzi impegnati nella raccolta porta a porta, sono state oggetto di incendio, dimostrando l’elevatissimo rischio presente. I residenti hanno ripetutamente segnalato il problema tramite diverse PEC, chiedendo con urgenza la bonifica e la chiusura definitiva del sito”.

I termini previsti per l’apertura dell’ecocentro sono al momento sono stati rinviati: “Tale situazione compromette seriamente la salute pubblica, la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini”.