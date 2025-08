Un’ottima idea nelle intenzioni, una pessima riuscita nella realtà: la passerella montata davanti all’ospedale Marino al Poetto di Cagliari, accanto al golfo 6, è un pericolo soprattutto per anziani e bambini. La ragione è semplice: è montata male e tenuta peggio. Ganci di ferro sporgenti e assi non fissate bene e dissestate, oltre a tiranti che restano appoggiati e che a loro volta costituiscono un pericolo, rendono quello che doveva essere un ottimo servizio per permettere di raggiungere direttamente la riva in un potenziale pericolo. Guardate il video: notate quanto è pericoloso percorrerla.

I bagnanti lanciano un sos urgente affinché la passerella venga rimessa subito a posto, anche perché quella zona del Poetto è frequentata soprattutto da anziani, ieri due signore sono miracolosamente riuscite a non cadere dopo aver inciampato, e bambini che, correndo a piedi scalzi o con le ciabattine da mare, rischiano di schiantarsi e farsi male.