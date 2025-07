Sinnai, migliaia di lettere restituite al mittente per mancato recapito, addio alla bolletta cartacea: la Tari diventa digitale. Pacchi che occupano i magazzini del Comune, “questa è un’ulteriore dimostrazione dell’inefficienza della spedizione tradizionale, arriverà via email e nessuno resterà indietro. I servizi devono essere accessibili a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con il digitale”.Fine delle polemiche, insomma, quelle che qualche giorno fa avevano fatto infuriare parte della minoranza attiva in consiglio che aveva appreso tramite i social della novità in vigore già da quest’anno. Il pensiero principale era rivolto soprattutto agli anziani e a chi, comunque, ha poca confidenza con smartphone e pc, ma il comune rassicura e assicura che, solo tramite richiesta del contribuente, agli ufficiali comunali, potrà essere reacapitata dal portalettere ma non prima della verifica dell’indirizzo.Anche per questo motivo, insomma, il “comune di Sinnai compie un nuovo passo verso l’innovazione e la sostenibilità ambientale: da quest’anno, le bollette della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale) non verranno più inviate per posta, ma saranno rese disponibili in formato digitale attraverso il Portale del Contribuente, accessibile con credenziali SPID, CIE o TS-CNS.La smaterializzazione delle bollette rappresenta una scelta strategica che porta vantaggi concreti per l’intera comunità: più comodo per i cittadini: le bollette arrivano via e-mail e sono consultabili in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo, evitando ritardi, smarrimenti e code agli sportelli. Amica dell’ambiente: ridurre l’uso della carta significa ridurre l’impatto ambientale. Un gesto semplice, ma significativo, per contribuire alla tutela del territorio. Più economica: la gestione digitale permette di abbattere i costi di stampa e spedizione, risorse che potranno essere investite in altri servizi per la collettività.E sempre a portata di mano: nel Portale del Contribuente ogni utente può visualizzare lo storico delle bollette, monitorare i consumi e procedere ai pagamenti in modo rapido e sicuro” ha spiegato l’istituzione locale.Le bollette sono in corso di emissione e saranno disponibili entro fine luglio. Dovrà quindi essere attivata quanto prima la modalità di ricezione digitale compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale e allegare una copia del documento d’identità. Il modulo, firmato, dovrà essere protocollato presso il Comune o inviato via mail a [email protected] L’indirizzo e-mail indicato non deve necessariamente appartenere al titolare dell’utenza: può essere anche quello di un familiare o di un referente di fiducia.Per i contribuenti che non dispongono di un’identità digitale o di un indirizzo e-mail, è prevista la possibilità di ricevere la bolletta direttamente presso gli uffici comunali nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30. Lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30 personalmente o tramite persona delegata, munita di modulo di delega disponibile sul sito e presso gli uffici comunali. “È nostro dovere garantire che l’innovazione digitale non diventi causa di esclusione, assicurando a ogni cittadino pari accesso ai servizi, indipendentemente dalle competenze tecnologiche.”