Si è spento dopo una settimana dall’incidente avvenuto a Tasonis, ha lottato aggrappato alla vita sino all’ultimo ma le sue condizioni erano troppo gravi. Il dolore per la scomparsa del 18enne è stata immensa, famiglia e amici, increduli, si stringono devastati dal lutto. E i suoi amici, con i quali condivideva passioni e giornate spensierate, hanno deciso di realizzare un’opera in sua memoria. Hanno aperto una raccolta fondi che, in poco tempo, ha già raccolto oltre 3 mila euro https://www.gofundme.com/f/murales-per-matte?utm_campaign=fp_sharesheet&utm_medium=customer&utm_source=copy_link&lang=it_IT&attribution_id=sl%3Ab80f4635-dd58-4844-81c2-248ed8169a6b&ts=1756101896

“Il ricavato, unito ai soldi che già abbiamo raccolto noi amici, verrà utilizzato per la sua realizzazione. Eventuali somme residue saranno utilizzate per l’organizzazione di altri eventi in ricordo di Matteo. Vi ringraziamo in anticipo per l’attenzione e la comprensione” scrivono gli amici”.