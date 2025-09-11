La scuola in oggetto è quella dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria del plesso scolastico sito in Via Caravaggio a Sinnai, numerosi genitori hanno esposto alle istituzioni “l’insostenibile pericolosità venuta a verificarsi nei giorni di avvio delle attività scolastiche, affinché si intervenga celermente per il ripristino della pubblica sicurezza ora venuta meno”.

I fatti: oggi in via Caravaggio è avvenuta la riapertura delle attività scolastiche della Scuola di Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. “Per tale data tanto l’amministrazione comunale quanto la dirigenza scolastica, oltre ai numerosi disagi per i genitori derivanti dall’orario impraticabile per qualsiasi lavoratore ad esclusivo beneficio del personale scolastico, non hanno effettuato nessuna valutazione sulle situazioni di pericolo derivanti dalla concomitante apertura scolastica e presenza dei cantieri” si legge nell’esposto.

Sono in corso infatti lavori pubblici sia lungo tutto il tratto di strada comprendente gli accessi alle scuole, sia all’interno dell’area cortilizia della scuola secondaria. L’apposizione di apposita segnaletica imponente il divieto di sosta lungo tutto il tratto interessato ha di fatti interdetto l’area al parcheggio per centinaia di genitori che hanno raggiunto a piedi il sito.

Sono stati interdetti tutti i marciapiedi oggetto di lavori, “e quei pochi tratti rimasti transitabili in realtà non lo sono comunque per incuria e mancata manutenzione tanto del verde pubblico quanto del manto stradale, inducendo queste centinaia di cittadini contemporaneamente presenti ad occupare a piedi la carreggiata dedicata alle auto, il tutto senza interdire il traffico a motore”. Il risultato? Il caos, insomma. Hanno dovuto attendere l’apertura degli edifici scolastici sostando sulla strada, in mezzo alle auto private transitanti ed ai veicoli delle imprese in movimento, “con gravi possibilità di rischio e ripercussioni in termini di sicurezza, soprattutto considerando l’età particolarmente bassa dei minori presente di fronte alla Scuola d’Infanzia”.

I genitori spiegano inoltre che “sarebbe stato sufficiente consentire anche agli alunni di consumare l’attesa nel cortile, anziché sulla sede stradale”. Inoltre “dalle ore 9:00 alle ore 9:45 non si è rilevata la presenza di nessun agente di Polizia Locale o Vigile addetto alla gestione della situazione pedonale e veicolare, pur avendo la dirigenza scolastica con apposita circolare comunicato l’apertura della Scuola di Infanzia per le ore 9:30 del giorno 11/09/2025 “.

Come se non bastasse “a peggiorare la situazione all’orario di uscita pianificato alle ore 11:30, alcuni genitori e bambini sono rimasti rinchiusi e bloccati tra il cancello di uscita della Scuola di Infanzia, il marciapiede transennato e quindi non utilizzabile, e la contemporanea presenza di non uno ma ben due veicoli adibiti a trasporto eccezionale, il primo dei quali trasportava una gru di dimensioni tali che l’intera carreggiata era impercorribile. Alcuni di noi si sono travati quindi ingabbiati in questa situazione, ad un metro di distanza da mezzi dalle dimensioni eccezionali davanti, col cancello della scuola alle spalle, e le transenne dei marciapiedi ai lati, il tutto con in mano bambini spaventanti e urlanti di età compresa tra i 3 ed i 6 anni”.

Perché, dunque, non sono state coordinate “le tempistiche di svolgimento dei lavori con la riapertura delle scuole?” interrogano le famiglie.

Non è stata “posta la dovuta attenzione ai fattori di sicurezza di accesso, attesa e sosta che prevedibilmente si sarebbero verificati”.

Le richieste: “Si sollecita quindi un immediato intervento per il ripristino della legalità, per garantire la massima sicurezza ai cittadini, in primis minori”.