La scuola in oggetto è quella dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria del plesso scolastico sito in Via Caravaggio a Sinnai, numerosi genitori hanno esposto alle istituzioni “l’insostenibile pericolosità venuta a verificarsi nei giorni di avvio delle attività scolastiche, affinché si intervenga celermente per il ripristino della pubblica sicurezza ora venuta meno”.
Sono in corso infatti lavori pubblici sia lungo tutto il tratto di strada comprendente gli accessi alle scuole, sia all’interno dell’area cortilizia della scuola secondaria. L’apposizione di apposita segnaletica imponente il divieto di sosta lungo tutto il tratto interessato ha di fatti interdetto l’area al parcheggio per centinaia di genitori che hanno raggiunto a piedi il sito.
Sono stati interdetti tutti i marciapiedi oggetto di lavori, “e quei pochi tratti rimasti transitabili in realtà non lo sono comunque per incuria e mancata manutenzione tanto del verde pubblico quanto del manto stradale, inducendo queste centinaia di cittadini contemporaneamente presenti ad occupare a piedi la carreggiata dedicata alle auto, il tutto senza interdire il traffico a motore”. Il risultato? Il caos, insomma. Hanno dovuto attendere l’apertura degli edifici scolastici sostando sulla strada, in mezzo alle auto private transitanti ed ai veicoli delle imprese in movimento, “con gravi possibilità di rischio e ripercussioni in termini di sicurezza, soprattutto considerando l’età particolarmente bassa dei minori presente di fronte alla Scuola d’Infanzia”.
I genitori spiegano inoltre che “sarebbe stato sufficiente consentire anche agli alunni di consumare l’attesa nel cortile, anziché sulla sede stradale”. Inoltre “dalle ore 9:00 alle ore 9:45 non si è rilevata la presenza di nessun agente di Polizia Locale o Vigile addetto alla gestione della situazione pedonale e veicolare, pur avendo la dirigenza scolastica con apposita circolare comunicato l’apertura della Scuola di Infanzia per le ore 9:30 del giorno 11/09/2025“.
Perché, dunque, non sono state coordinate “le tempistiche di svolgimento dei lavori con la riapertura delle scuole?” interrogano le famiglie.
Non è stata “posta la dovuta attenzione ai fattori di sicurezza di accesso, attesa e sosta che prevedibilmente si sarebbero verificati”.
Le richieste: “Si sollecita quindi un immediato intervento per il ripristino della legalità, per garantire la massima sicurezza ai cittadini, in primis minori”.