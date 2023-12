Sinnai, centinaia di persone per il Natale dei volontari

Circa 40 hobbisti, che, con le loro creazioni, hanno reso ancora più magica l’atmosfera natalizia e tanti prodotti tipici locali hanno arricchito gli spazi della zona industriale messi a disposizione per l’occasione. Un “magico” weekend quello che si è appena concluso, tra bancarelle, giochi per i più piccoli, stand, incontri ed eventi paralleli, non sono mancati i momenti di solidarietà e di svago: l’impegno dei volontari dell’associazione, che ogni giorno si prodigano per la salvaguardia e la tutela dei cittadini, è stato ripagato dal calore dei tanti partecipanti e visitatori che hanno animato le intense giornate nonostante il tempo un po’ incerto.

Durante il “Vabbo Natale” non è mancato anche un momento di riflessione con la presenza di altre associazioni di volontariato durante la conferenza pubblica “Volontariato, straordinaria energia civile”. In occasione dell’incontro si è discusso dell’attuale condizione del volontariato in Sardegna attraverso gli interventi di esperti e volontari di diverse associazioni. Fondamentali le testimonianze di volontari impegnati quotidianamente in diversi settori di intervento, in rappresentanza delle organizzazioni che hanno promosso l’incontro.

“Il volontariato è un movimento fondamentale della società e in esso operano migliaia di organizzazioni senza fini di lucro che associano milioni di cittadini e, spesso, suppliscono alla carenza di servizi erogati dalla pubblica amministrazione.

Malgrado la sua importanza, tuttavia, il volontariato attraversa oggi una fase di forte criticità causata da una confusionaria riforma legislativa e da tentativi politici di minarne il ruolo fin qui ricoperto” ha comunicato”Vab Sinnai”.

Il “Vabbo Natale” è stato anche solidarietà con il “Miracolino di Natale”: sostenere le persone più bisognose portando un piccolo dono alimentare è stato il motore dell’iniziativa.