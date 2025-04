Prenderà il via sabato 12 Aprile nella Zona Industriale di Sinnai, di fronte alla Sede della Vab Sinnai Sarda Ambiente e proseguirà nella giornata di Domenica, la prestigiosa manifestazione dedicata agliEnduristi.L’evento è organizzato dal “Motoclub Sa Palestra di Sinnai”, con il Patrocinio del Comune di Sinnai ed in collaborazione con “Vab Sinnai Sarda Ambiente”.Ricchissimo il programma previsto dagli organizzatori per un fine settimana assolutamente da non perdere: si partirà con il Concerto della Rock Band degli “Out”, che saliranno sul Palco alle ore 20.30 nella serata di sabato mentre la domenica mattina, dalle ore 8.00 e fino alle 9.00, si apriranno le iscrizioni per gli apassionati delle due ruote “Off Road”.

Alle ore 9,30 si terrà il briefing iniziale e la partenza ufficiale della “Motocavalcata”, che prevede un percorso immerso nella natura incontaminata, attraverso luoghi suggestivi e panorami mozzafiato.

Intorno alle ore 12.00 è previsto uno spuntino di metà percorso ed

infine il rientro presso la sede della Vab Sinnai, intorno alle ore 14.00.

Contemporaneamente all’evento motoristico, sempre di fronte alla sede

della Vab Sinnai ed a partire dalle ore 10.00, si terrà un raduno di

auto d’Epoca, che prevede la partecipazione di alcuni Club del Sud

Sardegna e di tantissimi appassionati, proponendo al pubblico una vasta

rassegna di autovetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo

italiano ed internazionale.

Il tutto verrà accompagnato dall’esposizione di artigiani ed hobbisti,

dalla zona Food-Drink e dall’intrattenimento musicale con D.J Set;

spazio inoltre anche per i più piccoli grazie alla presenza dei giochi

gonfiabili.

Notevole l’impegno degli organizzatori, sia per quanto riguarda l’aspetto logistico relativo alla pulizia del percorso attraverso le montagne, nel completo rispetto dell’ambiente, che per il coinvolgimento di aziende leader nel settore delle due ruote ed altresì, per il

coinvolgimento di realtà artigianali locali.

Un appuntamento che si preannuncia di sicuro interesse, all’insegna della passione per le “Due ruote off road”, dell’automobilismo d’Epoca, del sano divertimento e della valorizzazione delle bellezze del territorio.