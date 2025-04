Un gioco folle che si era già verificato negli scorsi mesi e che si è ripetuto questa mattina a Sorso, in zona Santa Maria. La pratica, diffida fra i giovanissimi, si chiama Planking challenge: ci si sdraia per terra in mezzo alla strada in attesa delle auto e vince chi si rialza per ultimo. Il tutto viene ripreso con i cellulari. I ragazzini coinvolti nell’episodio di oggi sono poco più che bambini, 11 o 12 anni, che rischiano la vita per nulla. “Quattro ragazzini sugli 11/12 anni si sono buttati per terra sulla strada con l’arrivo delle macchine”, scrive una ragazza sui social. “Per fortuna oltre lo spavento di chi guidava e andato tutto bene ma hanno rischiato di essere investiti e di fare capitare una vera e propria tragedia….ma che giochi stanno facendo non capiscono la gravità della cosa…….mi rivolgo ai genitori controllatevi meglio i vostri figli……sono minorenni oggi poteva capitare una tragedia”.

Altri episodi erano stati segnalati alla nostra redazione da Monserrato, Sennori e Samassi. “C’era un gruppo di ragazzini, uno di loro è in terra e gli altri in cerchio come se facessero da muro aspettano arrivino le auto e poco prima che arrivino il ragazzo in terra si può alzare perché gli altri si dileguano, una volta passata l’auto la inseguono, utilizzano delle torce. Sono stati avvisati i carabinieri. Credo sia qualche challenge vista sui social” , ci aveva raccontato la nostra lettrice. Una pratica pericolosamente in voga che rischia di tramutarsi in tragedia.