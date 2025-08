Settimo San Pietro, troppi atti vandalici e il sindaco chiude il parco: “Compromesse le attezzature e gli arredi del parco che mettono a rischio l’incolumità delle persone.

L’intera area del parchetto resterà chiusa al pubblico fino a che l’Amministrazione Comunale sarà in grado di trovare le risorse necessarie per poter riqualificare gli spazi interessati”.

Una decisione sofferta ma necessaria per la sicurezza pubblica quella di privare ai cittadini di usufruire degli spazi verdi.

“Con molta amarezza e dispiacere stamattina ho emanato un’ordinanza di chiusura della piazzetta Gramsci, adiacente alla Casa Dessy e ribattezzata qualche anno fa “Parco di Elena”.

Il provvedimento – spiega Gigi Puddu – si è reso necessario a seguito di numerosi e ripetuti atti di vandalismo”. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza, sanzionando chiunque dovesse accedere all’area senza essere autorizzato.

Contemporaneamente, la stessa Polizia Locale e le Forze dell’Ordine stanno procedendo alle indagini per individuare i responsabili degli atti vandalici.