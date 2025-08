Cagliari, una città sempre più al buio: “Tra il Poetto e il quartiere del Sole i lampioni sono in tilt da mesi”. Fioccano le segnalazioni dei lettori a Casteddu Online, tante strade al buio e pericolo enorme di incidenti: “Domenica tutta la parte della rotonda del Poetto fino al Cavalluccio era completamente spenta- racconta Cristian G.-e la stessa cosa avviene nella zona interna, come ad esempio in via Ausonia, via Ippodromo. Ed è incredibilmente spenta da almeno un annola zona del Poetto che va dall’Ottagono alla rotonda dell’ospedale Marino. E addirittura ieri era spenta una parte di viale Diaz, dove è pieno di cantieri, ed era senza luce anche un tratto di via Mercalli”. Tutte strade trafficatissime e pericolosissime, al buio nell’indifferenza generale.