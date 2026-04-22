Ci sono eventi che vanno oltre lo sport, che nascono da un ricordo e diventano un modo per restare uniti. Atlete e atleti da tutta Italia si ritroveranno per la prima edizione della manifestazione “Ricordando Valentina Mereu”, un appuntamento che mette insieme passione, partecipazione e memoria, coinvolgendo un’intera comunità.

L’evento, organizzato dall’A.S.D. Circolo Bocciofilo Comunale Settimo in collaborazione con le famiglie Moi e Mereu, rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano.

Sabato 25 aprile, alle ore 09:00, si entrerà nel vivo con la Gara Nazionale “Sport per Tutti” di Raffa Festiva, che vedrà confrontarsi 64 formazioni individuali delle categorie A-B-C-D, in una giornata ricca di sfide e confronto. Nel pomeriggio, alle 14:00, spazio all’anteprima nazionale femminile con il tiro di precisione, una prova che esalta concentrazione, tecnica e capacità.

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 09:00, sarà invece interamente dedicata alle gare nazionali femminili di Raffa. Le categorie A-B e C-D porteranno in campo 84 atlete complessivamente, con partite che si preannunciano combattute e di alto livello, confermando l’importanza e la crescita del movimento femminile.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su PazzoTv HD, da sabato mattina fino a domenica sera, offrendo la possibilità di seguire ogni fase anche a chi non potrà essere presente.

Ma più di tutto, questa gara ha un nome: Valentina. Un ricordo che continua, e continuerà, a vivere in campo e fuori, tra chi ci sarà. Un modo per non dimenticare una persona che ha lasciato qualcosa di vero, e che oggi continua a essere presente, semplicemente, attraverso chi la ricorda.

“Ricordando Valentina Mereu” è questo: ritrovarsi, condividere e tenere vivo un ricordo.