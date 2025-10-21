Il Comune di Settimo San Pietro, con dei cittadini volontari attivi, e E–Distribuzione hanno inaugurato l’opera di street art realizzata dall’artista settimese Piercarlo Carella. L’opera “Macedonia mediterranea” rappresenta la fauna e la flora presente nel territorio di Settimo San Pietro e la scelta di colori vivi e accesi mette in evidenza la vitalità del territorio e della comunità.

E-Distribuzione, la Società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, è promotrice da tempo del progetto Cabine d’Autore, il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di street art. Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano ormai un museo a cielo aperto, tuttora in corso d’opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica.

Le cabine elettriche sono importanti snodi per la distribuzione di energia, in continua innovazione tecnologica per fornire un servizio elettrico sempre migliore, qua reinventate come spazi artistici e integrate con l’ambiente. Inoltre, è stata l’occasione per rinnovare la preziosa collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Settimo San Pietro guidata dal Sindaco Gian Luigi Puddu, e per confermare la sintonia con il gruppo dei cittadini volontari attivi settimesi (gruppo “Curiamo Settimo”, Dym Sport e Massimiliano Lecca) che sono stati motore della bella iniziativa.