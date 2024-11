Settimo San Pietro, gara di solidarietà per la mamma che rischia di perdere la casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una vicenda che ha messo in moto la generosità di oltre 600 persone che non hanno esitato a dare il proprio contributo a una donna, mamma, che rischia di perdere la sua casa, a causa di una diatriba con l'ex marito.

Debiti non suoi, ma al bene immobile era legato anche il nome dell’ex coniuge. Lavoratrice e mamma, uno stipendio sicuro ma non una garanzia per le banche al fine di concederle un prestito per riscattare la sua casa. 30 mila euro per bloccare la procedura, difficili da recuperare con le proprie forze. Messo da parte l’orgoglio, grazie a una persona di fiducia che ha garantito per lei, è partita una raccolta fondi, divulgata anche dal sindaco Gigi Puddu e altri importanti sostenitori della causa, per permettere a lei e al figlio di ritrovare la serenità. Pochi mesi a disposizione, ma grazie al gran cuore di centinaia di persone, già lunedì si tenterà

“con l’assistenza di un legale, di fare un primo tentativo di contatto col creditore, per verificare la sua disponibilità ad una trattativa.

Chiediamo ancora la vostra solidarietà per avere una speranza di chiudere positivamente questa drammatica vicenda”. La donna, in contatto con Casteddu Online, esprime infinita gratitudine a tutti coloro che hanno sposato la causa, “un raggio di sole in mezzo alla tempesta”.