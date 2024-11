Cagliari: lunedì l’ultimo saluto a Davide Manca, l’escursionista travolto dalla piena

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

42 anni, di Assemini, amante del mare e delle avventure con il fuoristrada, per giorni le ricerche sono andate avanti nel territorio circostante al rio Camboni, con la speranza, sempre nel cuore, di trovarlo ancora in vita. Purtroppo non è accaduto, il suo corpo era intrappolato in uno dei luoghi più impervi, a valle, trascinato dalla corrente e, con essa, la sua vita. Domani nella cappella di San Michele alle 16,30 si svolgerà la cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto alla vittima della furia della natura che, in poche ore, ha messo in ginocchio mezzo Sud Sardegna.