Sestu, solidarietà per aiutare una famiglia che ha perso la casa in un incendio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sestu, gara di solidarietà per aiutare una famiglia che ha perso la casa in un incendio: partita da una cittadina con alcuni messaggi sui social, in pochi giorni è stata accolta da centinaia di persone che hanno donato vestiario e altri beni. Non solo: la macchina della generosità prosegue e, ancora oggi, c’è chi chiede cosa può offrire per aiutare le persone coinvolte. Un rogo scoppiato due settimane fa, una mamma e una figlia che hanno perso tutto in pochi attimi: la disperazione, iniziale, è stata però colmata grazie al gran cuore di tanti cittadini che si sono immediatamente prodigati per donare un aiuto concreto. A comunicare, sempre tramite i social, è la promotrice dell’iniziativa, Sandra S., che ha scritto: “Con dei messaggi mandati in vari gruppi ho avuto un riscontro, visto i tempi non pensavo minimamente che esistessero persone così, ho avuto mille messaggi, ho già racimolato abbigliamento e altro e aiuti di vario genere. Volevo ringraziare di cuore tutti per l’aiuto dimostrato. Siete stati meravigliosi”.