Capoterra, ecco come sarà il nuovo ponticello sul lago a Poggio dei Pini

Unirà Paularia centro, il consigliere di maggioranza Franco Magi: “Diventerà sicuramente una attrazione per la sua straordinaria bellezza estetica e per il suo design”.

Un’opera che completerà lo stato di riqualificazione del luogo, interessato da mesi da importanti lavori per la messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico. Oltre l’aspetto irrinunciabile riguardo la sicurezza, anche l’occhio vuole giustamente la sua parte e, tra le innovazioni, il ponticello sul lago rappresenta senza dubbio un traguardo. “Piace a tutti, proprio a tutti” esprime Magi. Assolverà alla funzione di collegamento con il Rione di Pauliara, attraverso il coronamento della diga in terra reso transitabile, “chi è nato o cresciuto a Poggio ricorderà il vecchio “ponticello”, da tutti noi utilizzato per andare da Pauliara al Bar e dai non residenti per ammirare il lago di Poggio dei Pini. Saranno diverse le dimensioni (circa 10 metri di campata il vecchio “ponticello”, almeno 20 metri il nuovo) e l’altezza dal letto del canale fugatore (circa 1,5 metri prima, almeno 6 metri oggi). Il franco idraulico così elevato, unitamente alla ampiezza del nuovo canale fugatore, renderanno l’intervento normativamente ammissibile”.

Spazio all’opera, dunque, per i prossimi mesi il complesso dei lavori, già a buon punto, dovrebbe essere ultimato. I laghi potranno quindi riprendere vitalità e ospitare gli abitanti pennuti e con le pinne ora traslocati in sistemaziona momentanea, ma, soprattutto, ogni accorgimento per contenere la furia della natura sarà attivo e pronto per qualsiasi eventuale necessità, con la speranza che il vero collaudo non venga mai messo in atto.