Sestu, smarrita una cagnolina a San Gemiliano: “Aiutateci a trovarla siamo disperati”

Sestu, smarrita una cagnolina a San Gemiliano. L’allarme del proprietario. “Ieri pomeriggio verso le 13 ho smarrito la mia cagnolina, la zona è quella tra San Gemiliano e Monastir quella della riforestazione proprio all’interno del bosco.

Si chiama Zòe è una meticcia di un anno e mezzo e pesa circa 5 kg, manto nero con chiazza bianca sotto il mento, porta un collare rosso con 3 campanellini è una cagnolina abituata a lunghi e faticosi percorsi di montagna. La stiamo cercando da oltre 6 ore senza risultato. Chi frequenta quella zona per trail, corsa, mtb e moto e l avvistasse per favore mi contatti a questi numeri 388004408

3409262960

Chi avesse anche dei consigli utili per aiutarci nella ricerca sono ben accetti….siamo disperati! Grazie a tutti di cuore

P.s il cane è microcippato.”