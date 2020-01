Cagliari, Potter Day a San Michele con caccia al tesoro e nevicata artificiale

“ La manifestazione dedicata al Mago più famoso del mondo, Harry Potter, intendiamo farla diventare una grande attrazione turistica creando un grande raduno nazionale ed internazionale dei tanti appassionati presenti in tutto il mondo”. Così l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia presenta il Potter Day a San Michele.

L’iniziativa si terrà il 6 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 21.00 nella via Redipuglia che sarà per l’occasione chiusa al traffico. “Sono stati scelti non a caso i quartieri di Is Mirrionis e San Michele”, aggiunge l’esponente della giunta, “per dare la possibilità alla maggior parte della città di godere delle iniziative di queste festività natalizie. Via Redipuglia ospiterà figuranti e espositori che potranno far conoscere questo mondo”.

Durante la manifestazione verrà premiato il miglior figurante e verranno svolte delle attività tipiche di questo mondo: lo smistamento del cappello parlante, quiz e caccia al tesoro potteriana. Non mancheranno gli effetti scenici cinematografici come la caduta della neve dal cielo nella via Redipuglia.