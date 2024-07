Sestu, le Ferrari regalano emozioni ai bimbi diversamente abili

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stati sicuramente dei momenti indimenticabili quelli che si sono vissuti nel tardo pomeriggio di sabato presso la Chiesa di San Gemiliano a Sestu dove le Ferrari della “Scuderia Sardinia” hanno incontrato tantissimi bambini e ragazzi diversamente abili regalando loro dei momenti unici e delle emozioni intensissime. Sono stati in tanti ad attendere l’ arrivo delle ” Rosse ” nei pressi dell’ area adiacente all’ ingresso del complesso della Chiesa di San Gemiliano a Sestu ,attesa ampiamente ripagata per tutti gli appassionati ma sopratutto per i bambini e le bambine diversamente abili che insieme ai genitori ,familiari ed accompagnatori hanno visto arrivare in parata le Ferrari della ” Scuderia Sardinia ” . Tra l’ entusiasmo e l’ ammirazione dei presenti i proprietari delle auto hanno fatto salire a bordo i bambini e le bambine , uno alla volta ed hanno fatto fare loro il giro del perimetro esterno del complesso di San Gemiliano regalando loro un’emozione intensissima e assolutamente unica. Ben presto l’ atmosfera di gioia e di festa ha contagiato anche gli adulti ed il pubblico che ha accompagnato con sorrisi ed applausi il passaggio delle auto con a bordo degli ospiti speciali. E’ stata anche un occasione per ammirare alcuni tra i modelli piu’ rappresentativi e iconici della Casa di Maranello quali la ” F8 Tributo ” , la ” 458 Italia “, la ” F 430 ” , la ” 360 Modena ” , la 348 e la 308 . Un evento ispirato alla solidarieta’ che ha consentito a tanti bambini speciali di trascorrere dei momenti indimenticabili che serberanno per sempre nel loro cuore .