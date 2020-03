Sestu ha le sue “Sart Angels”, realizzate centinaia di mascherine anti Coronavirus: le sarte del cuore

Tante, e tutte colorate. Eccole, le mascherine anti Coronavirus realizzate con tanto impegno e sacrificio dalle “Sart Angels” di Sestu: Mariella, Valeria, Ester, Laura, Silvia, Anna Maria, Luisa, Carla, Cristina, Daniela, Tore, Nicoletta, Angela e Cinzia. Negli ultimi giorni hanno trascorso molte ore insieme alle macchine da cucire, pensando costantemente al bene della comunità sestese. Le loro foto, in un maxi collage, sono state pubblicate dal gruppo della Pro Loco che, nei giorni scorsi, aveva lanciato l’iniziativa: “I nostri soci e i nostri volontari realizzeranno tante mascherine in cotone, tutte lavabili, da destinare alle Forze dell’ordine e ai negozianti”. Promessa pienamente mantenuta: adesso saranno distribuite gratuitamente.

“Un ringraziamento a Lisa Usai del Cif per la sua stretta collaborazione e alla nostra Smsindaca Paola Secci per il sostegno ricevuto e per tutto il lavoro che sta facendo per tutti noi e a tutti i volontari e soci della Pro Loco che a vario titolo hanno collaborato al progetto. Tutto andrà bene”.