Una novità per il trasporto urbano, per la prima volta le aree a domanda debole verranno collegate con i bus del Ctm. Si prenoterà la chiamata e il giorno dopo il bus passerà a prendere i viaggiatori che li accompagnerà sino alla fermata di linea del Ctm.

Il presidente del Ctm Fabrizio Rodin: “Prevediamo un servizio a chiamata, una linea normale non avrebbe avuto senso”. Flumini di Quartu e Sant’Isidoro di Quartucciu sono le zone dove il bus passerà a chiamata: “Gli abitanti chiedono un servizio di trasporto pubblico”. Dal 13 aprile, e per i prossimi 6 mesi, al via il progetto.

75 mila euro sono i fondi stanziati dal Ctm, 4 partner europei coinvolti: il progetto è sviluppato nell’ambito del programma INTERREG Europa e coinvolge 14 partner da 8 paesi europei. CTM SpA è l’unico operatore di trasporto pubblico italiano con ruolo di sperimentare un’azione pilota DRT all’interno del consorzio.