Un gesto semplice ma carico di significato, per tenere viva la memoria, per sostenere la ricerca “e per stringerci simbolicamente a chi sta affrontando questa battaglia”: con queste parole il vicesindaco Maura Boi ha espresso il valore della giornata di ieri che ha coinvolto decine di partecipanti in una marcia in ricordo della loro concittadina Francesca Follesa, scomparsa pochi mesi fa dopo aver perso la battaglia contro la malattia. C’erano tutte le sue amiche che mai hanno dimenticato la donna con il sorriso sempre impresso sul viso. Con una maglia rosa hanno camminato tutte insieme per sostenere l’iniziativa e sensibilizzare sul tema della prevenzione. Anche una raccolta fondi, oltre 2 mila euro sono stati donati per sostenere la ricerca contro il cancro. La rotonda, ieri sera, si è illuminata di rosa, una luce profonda e molto luminosa come il ricordo di Francesca e di chi ha lasciato un segno indelebile nella vita terrena terminata troppo presto.