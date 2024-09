Serrenti, taglio del nastro per la piscina comunale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un punto di riferimento per il Medio Campidano la piscina comunale coperta che ha un nuovo look e una copertura energetica completamente green: l’impianto fotovoltaico di cui è dotata, infatti, sosterrà l’alimentazione contribuendo al rispetto per l’ambiente. Ieri l’inaugurazione durante la quale ha partecipato Congia: “Storie di sacrifici, passioni e grandi vittorie, durante la cerimonia di inaugurazione della piscina comunale, abbiamo inserito un momento celebrativo per il merito sportivo del nostro concittadino Samuele Congia che rappresenta. A lui e alla sua famiglia vanno la nostra gratitudine per aver portato il nome di Serrenti sui podi nazionali e per aver dimostrato come la pratica sportiva del nuoto sia scuola di vita e aiuti la crescita professionale e personale di chi lo pratica”. Dai prossimi giorni si potrà godere dell’impianto.

La vicesindaca Maura Boi: “Un modello per tutti i giovani serrentesi, Samuele racconta una straordinaria storia di sacrifici, di passione e di grandi traguardi di livello nazionale. Grazie a tutta la comunità per aver condiviso momenti di coesione e soddisfazione per tutto il territorio”.