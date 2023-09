Serramanna, si aggira per le vie e urla che gli sia dato del denaro: “Ha bisogno di aiuto”

Si aggira per le vie del paese e tra urla e irrisioni chiede insistentemente che gli vengano dati dei soldi: tante le segnalazioni da parte dei cittadini che, da qualche tempo, hanno notato un uomo in evidente stato di sofferenza mentale. Non solo: sui social sono stati pubblicati alcuni video girati in altri centri del Sud Sardegna che ritraggono lo stesso uomo nei medesimi atteggiamenti adottati nel centro del Medio Campidano.

“Verso le 8 un uomo ha suonato il campanello di casa urlando e dicendo che lui era qui solo in ferie, che non voleva fare questa vita e altre cose che ora non ricordo. Ho saputo che l’ha fatto anche in altre zone. Si sa cosa sia successo? Io per paura non ho risposto e lui ha continuato a urlare e poi è andato via verso piazza” ha raccontato una residente in gruppo dedicato al paese. Tanti i commenti che sono susseguiti,

“E’ venuto anche da me ma era abbastanza tranquillo, mi ha chiesto soldi perché era senza lavoro, gli ho detto che gli avrei dato un po di frutta ma non l’ha voluta”. E ancora: “L’ho visto anche io, ha suonato dove lavoro, sono uscita per vedere chi era e stava suonando in un’altra casa. Urlava e diceva che la vita era una me ..da”.

“Sì, è entrato anche nel vicolo in cui abito io e in quello accanto urlando in modo molto nervoso e arrabbiato, è la seconda volta che lo vedo ed è sempre in questo stato, chiaramente non sta per niente bene”. “Ha suonato anche a casa, voleva soldi io gli ho detto che doveva lavorare, mio marito gli ha datto delle scarpe, le ha prese e l’indomani le abbiamo viste buttate nel campetto”. Una persona che sicuramente ha necessità di sostegno soprattutto sociale anche per non diventare protagonista, a sua insaputa, di video condivisi in rete in cui viene schernito.