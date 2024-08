Serramanna, doppia possibilità per la raccolta firme a favore della Proposta di legge “Pratobello 24”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Più forze in campo per promuovere e supportare la proposta di legge di iniziativa popolare “Pratobello 24”: sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00, sarà disponibile presso il mercato settimanale di via XXV Aprile, angolo via Gioberti, la possibilità di sottoscrivere e raccogliere le firme per tutelare il patrimonio ambientale e culturale della Sardegna, promuovendo lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle risorse locali. La legge prevede misure per la protezione delle aree naturali, il sostegno alle attività agricole e artigianali tradizionali, e la promozione del turismo responsabile.

L’iniziativa nasce dalla necessità di preservare l’unicità del territorio sardo, contrastando le minacce di speculazione e degrado ambientale. La tutela dell’ambiente e delle tradizioni locali è vista come un elemento fondamentale per il benessere delle future generazioni e per lo sviluppo economico sostenibile dell’isola.

La raccolta firme a Serramanna è promossa dal gruppo consiliare “Serramanna Futura”, rappresentato dal consigliere Carlo Pahler, e dal coordinamento territoriale Unidos.

Al Comune, presso gli uffici al piano primo, Affari Istituzionali, sono disponibili i moduli: “I cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Serramanna, interessati ad apporre la propria firma per la raccolta in oggetto, possono farlo presentandosi con un valido documento di riconoscimento nei giorni e orari di apertura al pubblico” spiega il sindaco.