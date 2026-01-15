“Mi sembra di essere alla caccia al tesoro, fuori in strada in attesa di una chiamata, ci hanno dato il numero come dal salumiere”.

La segnalazione è arrivata alla redazione di Casteddu Online, in diretta dal marciapiede in cui si aspetta per avere aiuto a inoltrare la domanda e rientrare nei 1600 posti disponibili. Tutti gli altri, circa 1500, rimarranno fuori. Sono infatti 3 mila i cittadini senza medico di base, è di ieri la notizia che da domani arriveranno due dottori in paese. Provvisori, anche loro, ma poco importa per chi ha la necessità di cure e medicine costanti.

Fuori dalla cartolibreria dove viene erogato il servizio di supporto alla cittadinanza la fila è da ore interminabile.

Per chi ha scelto la modalità “fai da te” e ha più dimestichezza con la tecnologia i disagi non sono mancati ugualmente: sito in tilt, funziona a intermittenza e in tanti hanno sottolineato che “non si trovano i medici da selezionare”. Una impresa non indifferente per ottenere il diritto alla cura della salute.