Non c’è fine alla stupidità messa in atto da pochi ai danni di tutti: dopo le obliteratrici distrutte, le porte prese a calci, i muri sporcati ecco il lavandino completamente rotto. Chissà che fastidio dava, un servizio che non è disponibile in tutte le stazioni quello dei servizi igienici, a Serramanna è presente e sempre ben pulito grazie al lavoro quotidiano degli operatori. Si moltiplicano così le azioni degli incivili, che dai sottopassaggi, spesso usati come discarica e orinatoio, sono arrivati sino ai bagni pubblici per concludere con un petardo fatto esplodere sul pavimento.